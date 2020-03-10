2020-03-10T14:08:29+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде изменен режим работы двух светофоров

Работу остальных городских светофоров еще будут анализировать
Елена ЛАЗАРЕВА
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Режим работы двух светофоров изменен для увеличения пропускной способности улиц в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на МКУ «Центр организации дорожного движения».

По данным источника, разрешающий сигнал светофора на перекрестке улиц Адмирала Нахимова и Глеба Успенского увеличен на 5 секунд. На перекретске улиц Генерала Ивлиева и Героя Быкова разрешающий сигнал будет гореть дольше на 13 секунд.

Ранее сообщалось, что глава города Нижнего Новгорода поручил проанализировать работу всех светофоров областного центра. И при необходимости внести корректировки, если от конкретного светофора зависит образование пробки на дороге.

Напомним, ранее на официальной странице Администрации Нижнего Новгорода была опубликована информация о том, что на улице Молитовской в районе домов 19/6, 23/3, 23/2, 23/1 будет восстановлена парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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