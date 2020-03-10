2020-03-10T13:00:45+03:00
Общество

В Нижегородской области из-за паводка подтопило пять мостов

Бесснежной зимы оказалось достаточно, чтобы вывести из строя переправы
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пять низководных мостов оказались затопленными в Нижегородской области из-за весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Снега замой было немного, но тем не менее его оказалось достаточно, чтобы парализовать движение на пяти низководных мостах в четыре районах области.

В Дивеевском районе под воду ушел мост рядом с деревней Осиновка через реку Вичкинза. В Кстово из-за разлива реки Кудьмы мост затопило около подсобного хозяйства «Кудьма». В Починковском районе «вышла из себя» река Алатырь, подтоплен мост в полукилометре от села Кочкурово.

И, наконец, целых два моста затопило в Гагинском районе – и оба через реку Пьяну. Закрыты для движения мост в полутора километрах от села Соболево и мост около села Никольское.

По данным источника, эти мосты уходят под воду ежегодно, поэтому механизм обеспечения сельских жителей продуктами и товарами первой необходимости давно отработан. Также отлажены вопросы предоставления медпомощи и обеспечения пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Нижегородской области нанес таксисту более сорока ударов ножом
В Нижнем Новгороде изменен режим работы двух светофоров
В Нижегородской области из-за паводка подтопило пять мостов
Трое нижегородцев вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Поиски 10-летнего Рустама Мартынова завершены в Нижнем Новгороде
Пропавшие в Нижегородской области рыбаки найдены
В Нижнем Новгороде ожидается пасмурная, дождливая, но теплая погода
ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Балтикой» после зимней паузы
«Нижегородэлектротранс» расторгнет договор с транспортировщиком подержанных трамваев из Москвы
Пожилая пара отправилась на рыбалку и пропала в Нижегородской области
Производство продуктов питания выросло на 14,6% в Нижегородской области
Трамвай на Ильинке продолжит ходить в обоих направлениях
Нижегородские аграрии готовы к весеннему севу
ХК «Торпедо» прекратил борьбу за Кубок Гагарина после очередного поражения от ЦСКА
Темпы роста обрабатывающих отраслей в Нижегородской области превысили среднероссийские
Почти 700 нижегородцев скачали приложение «Экологический инспектор»
Игорь Николаев выступил перед нижегородками в преддверии 8 марта
Раскладка вакцины против бешенства для диких животных началась в Нижегородской области
Нетрезвый водитель влетел в фонарный столб в Арзамасском районе Нижегородской области
Более 120 общественных пространств ждет реконструкция к 800-летию Нижнего Новгорода
Первый весенний матч ФК «Нижний Новгород» сыграет 9 марта
Авиагонки «Формула-1» пройдут в Нижнем Новгороде летом
Медики инфекционной больницы №2 работают в круглосуточном режиме из-за коронавируса
Нижегородский сервис для незрячих людей по отслеживанию транспорта внедрен в Республике Беларусь