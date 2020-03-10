В Нижегородской области из-за паводка подтопило пять мостов

10 Март 2020 2020-03-10T13:00:45+03:00

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Пять низководных мостов оказались затопленными в Нижегородской области из-за весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Снега замой было немного, но тем не менее его оказалось достаточно, чтобы парализовать движение на пяти низководных мостах в четыре районах области.

В Дивеевском районе под воду ушел мост рядом с деревней Осиновка через реку Вичкинза. В Кстово из-за разлива реки Кудьмы мост затопило около подсобного хозяйства «Кудьма». В Починковском районе «вышла из себя» река Алатырь, подтоплен мост в полукилометре от села Кочкурово.

И, наконец, целых два моста затопило в Гагинском районе – и оба через реку Пьяну. Закрыты для движения мост в полутора километрах от села Соболево и мост около села Никольское.

По данным источника, эти мосты уходят под воду ежегодно, поэтому механизм обеспечения сельских жителей продуктами и товарами первой необходимости давно отработан. Также отлажены вопросы предоставления медпомощи и обеспечения пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU