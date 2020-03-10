2020-03-10T12:37:05+03:00
Общество

Трое нижегородцев вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Победителей полуфинала поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Елена ЛАЗАРЕВА
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В финал вышли 16 участников, трое - из Нижегородской области. Фото предоставлено пресс-службой областного правительстваВ финал вышли 16 участников, трое - из Нижегородской области. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства
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В Самаре объявлены имена победителей полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства», организованного платформой «Россия – страна возможностей». В финал вышли 16 участников из 99, трое из них будут представлять в финале Нижегородскую область.

В течение двух дней участники конкурса представили свои проекты в сфере туризма и гостеприимства, кроме того, им предстояло выполнить несколько аналитических заданий.

Нижегородских победителей полуфинала поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что нижегородское представительство в финале окажется одним из самых многочисленных. «Впереди 800-летие Нижнего Новгорода, которое станет одним важнейших явлений событийного туризма. Чтобы крупные события и мероприятия, которые мы проводим, прошли интересно и продемонстрировали туристический потенциал региона, нужны талантливые организаторы», - подчеркнул губернатор. И добавил, что конкурс,который проводится в рамках нацпроекта «Образование», дает возможность выявить лучших и укрепить профессиональное сообщество.

Финал конкурса – уже в апреле. Победители получат возможность учиться у лучших рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, а также выиграть грант на реализацию своих проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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