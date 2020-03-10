Поиски 10-летнего Рустама Мартынова завершены в Нижнем Новгороде

10 Март 2020 2020-03-10T11:36:53+03:00

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Вчера вечером стало известно, что в деревне Комарово десятилетний мальчик Рустам Мартынов ушел гулять примерно в 18.00 и не вернулся домой. В поисках ребенка принимали участие спасатели и волонтеры, которые всю ночь разыскивали пропавшего мальчика.

Сегодня добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер» сообщили, что ребенка, к счастью, нашли живым и поиски прекращены. Дополнительные подробности не сообщаются.

Напомним, сегодня волонтеры также сообщили о прекращении поисков двух пенсионеров, также пропавших в праздничные дни. По предварительной информации, мужчина и женщина отправились на рыбалку. Сегодня волонтеры сообщили, что поиски завершены, рыбаки, к сожалению, найдены мертвыми.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад в селе Красное Арзамасского района местный житель Артем Шерстнев спас двух мальчишек-школьников, которые провалились под лед на местном пруду.

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ИСТОЧНИК KP.RU