Поиски 10-летнего Рустама Мартынова завершены в Нижнем Новгороде
Вчера вечером стало известно, что в деревне Комарово десятилетний мальчик Рустам Мартынов ушел гулять примерно в 18.00 и не вернулся домой. В поисках ребенка принимали участие спасатели и волонтеры, которые всю ночь разыскивали пропавшего мальчика.
Сегодня добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер» сообщили, что ребенка, к счастью, нашли живым и поиски прекращены. Дополнительные подробности не сообщаются.
Напомним, сегодня волонтеры также сообщили о прекращении поисков двух пенсионеров, также пропавших в праздничные дни. По предварительной информации, мужчина и женщина отправились на рыбалку. Сегодня волонтеры сообщили, что поиски завершены, рыбаки, к сожалению, найдены мертвыми.
Ранее сообщалось, что несколько дней назад в селе Красное Арзамасского района местный житель Артем Шерстнев спас двух мальчишек-школьников, которые провалились под лед на местном пруду.
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ИСТОЧНИК KP.RU