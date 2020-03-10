В Нижнем Новгороде ожидается пасмурная, дождливая, но теплая погода
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 1 градус, пасмурно и небольшой дождь. В течение дня значительно потеплеет, к вечеру – до +9 градусов, к 21.00 синоптики прогнозируют снижение температуры до +6.
Южный и юго-западный ветер к ночи поменяется на более холодный северо-западный. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Возможны порывы до 10-12 метров в секунду – будьте осторожны!
В течение всего дня облачно, пасмурно. После полудня небо прояснится, и в город заглянет солнце. Впрочем, ненадолго – к вечеру небо вновь затянется облаками. В течение дня вероятен дождь и сильный дождь.
Атмосферное давление в течение дня незначительно понизится – с 755 до 749 миллиметров ртутного столба. Влажность – 80-96%.
По прогнозам синоптиков, ночью температура упадет +1 градуса, дождь маловероятен. К завтрашнему утру опять потеплеет, а днем ожидается солнечная погода без осадков и температура +11 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.
ИСТОЧНИК KP.RU