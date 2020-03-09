2020-03-09T19:35:03+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Балтикой» после зимней паузы

Матч состоялся на стадионе на Стрелке 9 марта
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Первый матч нового сезона, проведенный футбольным клубом «Нижний Новгород» с калининградской «Балтикой», завершился сухой ничьей – 0:0. Встреча состоялась в понедельник, 9 марта 2020 года, на стадионе «Нижний Новгород».

Калининградцы смогли навязать хозяевам поля вязкую борьбу, однако нижегородцы завладели территориальным преимуществом и имели подходы к воротам соперника. Незадолго до пеперыва Палиенко чуть не удалось забить гол, однако дело закончилось одним лишь угловым. Во втором тайме также были опасные моменты, однако к голам они так и не привели. В целом нижегородцы явно имели побольше шансов на победу, чем гости из Калининграда, однако довольствовались ничейным результатом.

Следующий матч нижегородцы проведут 15 марта 2020 года – на этот раз их соперником станет «СКА-Хабаровск».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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