ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Балтикой» после зимней паузы
Первый матч нового сезона, проведенный футбольным клубом «Нижний Новгород» с калининградской «Балтикой», завершился сухой ничьей – 0:0. Встреча состоялась в понедельник, 9 марта 2020 года, на стадионе «Нижний Новгород».
Калининградцы смогли навязать хозяевам поля вязкую борьбу, однако нижегородцы завладели территориальным преимуществом и имели подходы к воротам соперника. Незадолго до пеперыва Палиенко чуть не удалось забить гол, однако дело закончилось одним лишь угловым. Во втором тайме также были опасные моменты, однако к голам они так и не привели. В целом нижегородцы явно имели побольше шансов на победу, чем гости из Калининграда, однако довольствовались ничейным результатом.
Следующий матч нижегородцы проведут 15 марта 2020 года – на этот раз их соперником станет «СКА-Хабаровск».
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ИСТОЧНИК KP.RU