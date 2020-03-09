«Нижегородэлектротранс» расторгнет договор с транспортировщиком подержанных трамваев из Москвы

9 Март 2020 2020-03-09T19:11:31+03:00

Подрядчик не выполнил свои обязательства и должен быть заменен

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«Нижегородэлектротранс» планирует расторгнуть договор с транспортировщиком подержанных трамваев из Москвы. Об этом со ссылкой на источник на предприятии сообщает НИА «Нижний Новгород».

Согласно информации, в муниципальном предприятии «Нижегородэлектротранс» заявили, что подрядчик, который ранее был выбран на конкурсной основе, не выполнил свои обязательства, и в настоящее время ведется работа по расторжению договора. Кроме того, на предприятии отметили, что планируется организовать новый конкурс на выполнение работ по перевозке московских трамваев.

Напомним, контракт с ИП Аржаных на перевозку десяти трамвайных вагонов автомобильным транспортом был заключен в конце января 2020 года.

Напомним также, трамвайное движение на улице Ильинской решено сохранить при реконструкции улицы в полном объеме, а вот автомобилистам придется потесниться - для них оставят движение лишь в одном направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU