2020-03-09T18:25:18+03:00
Общество

Пожилая пара отправилась на рыбалку и пропала в Нижегородской области

Пенсионеры уехали 5 марта из села Фокино в Воротынском районе и не вернулись домой
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Пара пенсионеров пропала в Воротынском районе Нижегородской области несколько дней назад – об этом сообщается на сайте регионального поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Согласно информации, 59-летняя Татьяна Лощилова и 62-летний Алексей Плаксин выехали из села Фокино в Воротынском районе в прошлый четверг, 5 марта 2020 года. Предположительно, они отправлялись на рыбалку. Домой пара не вернулась, и близкие забили тревогу.

Татьяна Лощилова имеет рост около 168 сантиметров, плотное телосложение, светлые волосы и серо-голубые глаза. У Алексея Плаксина рост 166 сантиметров, среднее телосложение, серо-зеленые глаза. Мужчина лысый. В день исчезновения оба пенсионера были одеты в синие рабочие куртки.

По неподтвержденным данным, один из пропавших был найден погибшим, однако кто именно, пока не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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