Производство продуктов питания выросло на 14,6% в Нижегородской области
В январе 2020 года производство продуктов питания в Нижегородской области выросло на 14,6 процентов. Больше всего увеличились объемы производства мясных полуфабрикатов, муки, плодовых и овощных консервов, кондитерских изделий, творога, сливочного масла и майонезов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным министерства сельского хозяйства Нижегородской области, рост производства пищевых продуктов связан в первую очередь с тем, что предприятия увеличивают вложения в модернизацию своих производств. К примеру, в 2019 году в отрасль было инвестировано в общей сложности более двух миллиардов рублей, а в текущем году планируется инвестировать не менее указанной суммы. Всего же на развитие предприятий АПК в 2020 году будет направлено 4,2 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.
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ИСТОЧНИК KP.RU