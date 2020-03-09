2020-03-09T16:37:20+03:00
Общество

Трамвай на Ильинке продолжит ходить в обоих направлениях

А вот автомобилистам придется довольствоваться односторонним движением
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде стала известна судьба трамвая на улице Ильинской – напомним, в последнее время было немало разговоров о возможном введении реверсивного движения на одном из участков. И вот теперь выбор сделан – об этом проектировщик редевелопмента улицы Ильинской, главный инженер ООО «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин сообщил в интервью телекомпании «Волга». По его словам, курс на решение транспортной проблемы улицы Ильинской задал замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Согласно принятому решению, движение трамваев на исторической улице будет сохранено в двухпутном виде – то есть в обоих направлениях. А вот автомобилистам, по всей видимости, придется довольствоваться односторонним движением.

- Автомобильное движение решается в разных направлениях через улицу Гоголя, - сообщил Юрий Перелыгин, из чего можно сделать вывод о том, что на Ильинской и на Гоголя движение машин станет односторонним в разных направлениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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