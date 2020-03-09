Нижегородские аграрии готовы к весеннему севу

9 Март 2020 2020-03-09T14:36:10+03:00

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Аграрии Нижегородской области полностью готовы к весеннему севу – заготовлено 83,5 тысячи тонн семян яровых зерновых культур, что составляет 100% от плана. Об этом со ссылкой на региональный минсельхоз сообщает пресс-служба областного правительства.

Как отметили в ведомстве, сейчас 91% семян являются кондиционными, при этом сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства продолжают доработку семенного материала. Кроме того, под будущий урожай запасено 38,3 тысяч тонн семян картофеля, 0,2 тысячи тонн семян многолетних трав и 280 тонн семян льна-долгунца и других культур.

Напомним, сельхозтоваропроизводителям компенсируется часть затрат на приобретение элитных семян за счет государственной поддержки. В 2020 году на эти цели планируется направить более 200 миллионов рублей. Всего же на развитие предприятий АПК в этом году будет направлено 4,2 миллиарда рублей из средств федерального и областного бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU