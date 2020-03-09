2020-03-09T13:36:34+03:00
Спорт

ХК «Торпедо» прекратил борьбу за Кубок Гагарина после очередного поражения от ЦСКА

Четвертый матч между командами закончился счетом 2:3
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Хоккеисты «Торпедо» прекратили борьбу за Кубок Гагарина, отдав победу ЦСКА буквально на последних минутах матча. Четвертая встреча команд состоялась в воскресенье, 8 марта 2020 года и завершилась со счетом 2:3.

Первый период матча команды провели без особого обилия голевых моментов, хотя как минимум по разу и те, и другие были близки к успеху. После перерыва действия команд также оставались максимально выверенными, но потом торпедовцам удалось остаться в формате «пять на три» более чем на минуту, и за это время Чарлз Геноуэй успел забить первую шайбу.

В третьем периоде еще одной шайбой порадовал нижегородских болельщиков Джордан Шредер. Но потом Мэт Робинсон из ЦСКА отыграл одну из шайб, а на последних секундах Максим Шалунов перевел игру в овертайм, где на третьей минуте Кирилл Капризов забил решающий гол, прервав поход «автозаводцев» по турнирному пути плей-офф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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