2020-03-09T11:39:00+03:00
Общество

Темпы роста обрабатывающих отраслей в Нижегородской области превысили среднероссийские

Индекс производства за январь 2020 года составил 106%
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Индекс физического объема промышленного производства в Нижегородской области в январе 2020 года составил 106%, что на 4,9% больше среднероссийского и на 10,9% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в январе 2020 года промышленными предприятиями региона было отгружено продукции на сумму 106,9 миллиарда рублей, что на 7,6% больше, чем за январь 2019 года.

- За этот период обрабатывающими производствами было отгружено товаров собственного производства на сумму 93,1 миллиарда рублей, - добавил Глеб Никитин.

Наибольший рост показали такие отрасли как производство готовых изделий, металлических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, изделий из дерева и пробки, компьютеров, электронных и оптических изделий, резиновых и пластмассовых изделий, кожаных изделий, машин и оборудования, лекарств, а также кокса и нефтепродуктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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