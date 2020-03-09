Почти 700 нижегородцев скачали приложение «Экологический инспектор»

9 Март 2020 2020-03-09T09:51:00+03:00

Всего же в стране насчитывается более 1000 таких волонтеров

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В мобильном приложении «Экологический инспектор», созданном победителем конкурса «Лидеры России – 2019» Владимиром Туровцевым, зарегистрировались уже более 1000 человек. Из них почти 700 пользователей – из Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Приложение было запущено осенью 2019 года и поначалу работало лишь по задачам, поставленным волонтерам госинспекторами министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Теперь же жители могут и сами публиковать свои отчеты для отработки госинспекторами – например, про несвоевременный вывоз мусора или несанкционированные свалки.

Чтобы стать экологическим волонтером, нужно скачать приложение «Экологический инспектор» или Ecoinspector в Apple store или Play market и зарегистрироваться в нем. Затем можно подписываться на задачи и размещать отчеты с фотографиями.

ИСТОЧНИК KP.RU