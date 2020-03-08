2020-03-08T18:22:56+03:00
Общество

Игорь Николаев выступил перед нижегородками в преддверии 8 марта

Певец восхитился атмосферой концерта
Елена КАРАЛ
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Игорь Николаев выступил перед нижегородками в преддверии 8 марта. ФОТО: Instsgram Игоря НиколаеваИгорь Николаев выступил перед нижегородками в преддверии 8 марта. ФОТО: Instsgram Игоря Николаева
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Игорь Николаев выступил перед нижегородками в преддверии Международного женского дня.

Артист исполнил свои хиты в Нижегородской филармонии им. Мстислава Ростроповича 6 марта и опубликовал фото с концерта в Instsgram.

Певец отметил, что в зале царила праздничная атмосфера.

- В зале только девушки! Нижний Новгород, Кремль, 6 марта, атмосфера праздника весны, красоты и музыки! Дорогие женщины! Вы слушали, пели и улыбались великолепно! С Праздником, - поделился впечатлениями Игорь Николаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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