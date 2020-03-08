Раскладка вакцины против бешенства для диких животных началась в Нижегородской области

8 Март 2020 2020-03-08T17:44:59+03:00

Всего планируется разложить 74000 доз вакцины в 49 районах региона

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К раскладке оральной вакцины против бешенства для диких животных приступили специалисты госветнадзора совместно с охотпользователями в Нижегородской области. Всего планируется разложить 74000 доз вакцины на территории 144 охотхозяйств в 49 районах региона, сообщили в областном комитете государственного ветеринарного надзора.

Ежегодная вакцинация диких плотоядных животных стартовала 1 марта. Первый этап проводится в период повышенной активности гона лис. Всего планируется разложить не менее 180000 доз вакцины, закупленной за счет средств федерального бюджета.

Как пояснили в региональном госветнадзоре, такая профилактика позволяет не допустить увеличения количества случаев заболевания животных бешенством. Последнее является острым инфекционным заболеванием человека и животных, поражающее центральную нервную систему. Заражение происходит после укуса больным животным и преимущественно заканчивается смертью.

Распространителями инфекции являются дикие лисицы, волки, еноты, шакалы, барсуки, летучие мыши, скунсы и грызуны. Среди домашних животных переносчиками выступают кошки, собаки, свиньи, лошади, а также мелкий и крупный рогатый скот.

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ИСТОЧНИК KP.RU