Раскладка вакцины против бешенства для диких животных началась в Нижегородской области
К раскладке оральной вакцины против бешенства для диких животных приступили специалисты госветнадзора совместно с охотпользователями в Нижегородской области. Всего планируется разложить 74000 доз вакцины на территории 144 охотхозяйств в 49 районах региона, сообщили в областном комитете государственного ветеринарного надзора.
Ежегодная вакцинация диких плотоядных животных стартовала 1 марта. Первый этап проводится в период повышенной активности гона лис. Всего планируется разложить не менее 180000 доз вакцины, закупленной за счет средств федерального бюджета.
Как пояснили в региональном госветнадзоре, такая профилактика позволяет не допустить увеличения количества случаев заболевания животных бешенством. Последнее является острым инфекционным заболеванием человека и животных, поражающее центральную нервную систему. Заражение происходит после укуса больным животным и преимущественно заканчивается смертью.
Распространителями инфекции являются дикие лисицы, волки, еноты, шакалы, барсуки, летучие мыши, скунсы и грызуны. Среди домашних животных переносчиками выступают кошки, собаки, свиньи, лошади, а также мелкий и крупный рогатый скот.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.
ИСТОЧНИК KP.RU