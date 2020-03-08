Нетрезвый водитель влетел в фонарный столб в Арзамасском районе Нижегородской области

8 Март 2020 2020-03-08T17:28:04+03:00

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Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и влетел в фонарный столб в Арзамасском районе 7 марта.

По предварительной информации ГУ МВД России по Нижегородской области, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль получил механические повреждения, а водитель и пассажир обратились за медицинской помощью.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU