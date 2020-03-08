Нетрезвый водитель влетел в фонарный столб в Арзамасском районе Нижегородской области
Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и влетел в фонарный столб в Арзамасском районе 7 марта.
По предварительной информации ГУ МВД России по Нижегородской области, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль получил механические повреждения, а водитель и пассажир обратились за медицинской помощью.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.
ИСТОЧНИК KP.RU