2020-03-08T18:48:30+03:00
Общество

Первый весенний матч ФК «Нижний Новгород» сыграет 9 марта

Соперником нижегородской команды выступит ФК «Балтика»
Елена КАРАЛ
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Первый весенний матч ФК «Нижний Новгород» сыграет 9 марта. ФОТО: Юлия ГоршковаПервый весенний матч ФК «Нижний Новгород» сыграет 9 марта. ФОТО: Юлия Горшкова
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Футбольный сезон после зимнего перерыва возобновляет футбольный клуб «Нижний Новгород». Первый весенний матч ОЛИМП-Первенства ФНЛ пройдет уже 9 марта в 15:00 на стадионе «Нижний Новгород». В качестве соперника нижегородской команды выступит ФК «Балтика» из Калининградской области.

Зимой этого года командой было проведено три южных сбора. Футболисты сыграли 11 матчей, семь из которых завершились победой, три – ничьей и один-поражением. Разность мячей – 20:12, сообщили в футбольном клубе. Лучшим бомбардиром стал Николай Обольский, забивший четыре мяча.

Команда также пополнилась новыми игроками: вратарем Олегом СмирновымМордовия», Саранск); защитниками Кириллом Гоцуком («Авангард», Курск), Артемом ЩадинымТорпедо-БЕЛАЗ», Жодино) и Сергеем Зуйковым («Зенит-2», Санкт-Петербург); полузащитниками Николаем КалинскимТомь», Томск), Вячеславом Грулёвым («Динамо», Москва); нападающими Саидом Алиевым («Луч», Владивосток), Николаем Обольским («Динамо», Москва), Артемом Максименко («Зенит-2», Санкт-Петербург, вернулся из аренды).

В день матча кассы у третьего гейта будут работать с 11.00 до 16.00, у шестого – с 14.00 до 16.00.

Зрителей на стадион начнут пропускать с 14:00 - за час до начала матча.

Как отмечают в ФК «Нижний Ногород», стоимость билетов не изменилась с осени прошлого года и стартует от 250 рублей.

Приобрести билеты можно на сайте nn.kassir.ru.

Если перейти на nn.kassir.ru с официального сайта ФК «Нижний Новгород» (fcnn.ru), билеты можно будет купить без комиссии. Без 10-процентного сервисного сбора можно также приобрести билеты на первом этаже ТЦ «Фантастика» (возле центрального входа).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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