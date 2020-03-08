2020-03-08T14:24:39+03:00
Общество

Авиагонки «Формула-1» пройдут в Нижнем Новгороде летом

В Кубке России примут участие не менее шести спортивных самолетов
Елена КАРАЛ
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Авиагонки «Формула-1» пройдут в Нижнем Новгороде летомАвиагонки «Формула-1» пройдут в Нижнем Новгороде летомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Авиагонки «Формула-1» пройдут в Нижнем Новгороде 6 и 7 июня. Пилоты на спортивных самолетах будут соревноваться в скоростном прохождении воздушной трассы, которую обозначат надувными пилонами высотой в 25 метров, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, авиагонки станут ярким и зрелищным шоу для жителей региона всех возрастов.

- У нашей области богатейшие авиационные традиции. Здесь начинал свою карьеру великий Валерий Чкалов. Надеюсь, что для молодого поколения это станет стимулом заинтересоваться как пилотированием, так и техническим творчеством. Волга и Ока в районе города всегда была местом, где проводились спортивные состязания. Необходимо возрождать славные традиции», - сказал губернатор.

Участвовать в кубке России будет не менее шести самолетов типа Як-55, СП-55М, Су-26М и не менее восьми пилотов. Минимальная высота пилотирования над землей составит 15-30 метров, а средняя скорость – 250-350 км/ч.

Соревнования будут проходить в воздушном пространстве над Волгой напротив Стрелки и Нижневолжской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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