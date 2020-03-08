2020-03-08T13:05:35+03:00
Общество

Медики инфекционной больницы №2 работают в круглосуточном режиме из-за коронавируса

Глеб Никитин посетил медучреждение и поздравил его коллектив с 8 марта
Елена КАРАЛ
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Медики инфекционной больницы №2 работают в круглосуточном режиме из-за коронавирусаМедики инфекционной больницы №2 работают в круглосуточном режиме из-за коронавирусаФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Медики инфекционной больницы №2 работают в круглосуточном режиме, противодействуя распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который посетил медучреждение, где лечится пациентка, у которой был диагностирован вирус. Глава региона поздравил коллектив больницы с 8 марта.

- Часто говорят, что защищать Родину - это мужская профессия. Но сейчас именно вы стоите на передовом рубеже борьбы с новыми угрозами. Даже сегодня, 8 Марта, женщины-медики находятся на своем боевом посту. Желаю вам и всем вашим коллегам всего самого лучшего. Пусть на душе будет весеннее настроение, а мужчины радуют и помогают», - сказал Глеб Никитин.

Губернатор также отметил, что новых случаев заболевания в Нижегородской области сейчас не выявлено. Состояние единственной пациентки с коронавирусом является удовлетворительным, она получает необходимое лечение, повышенной температуры и каких-либо осложнений у нее не фиксируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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