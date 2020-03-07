Нижегородский сервис для незрячих людей по отслеживанию транспорта внедрен в Республике Беларусь

7 Март 2020 2020-03-07T17:25:56+03:00

Содействие в продвижении сервиса просили оказать общественные организации из Могилева, Минска, Гомеля, Витебска и других городов

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Сервис для незрячих людей, интегрированный в приложение BusTime, успешно внедрен в Бобруйске. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, идея создания сервиса появилась весной прошлого года во время проведения в областном центре Global City Hackathon. В середине лета в Нижнем Новгороде открылся Проектный офис доступной среды, благодаря которому было реализовано несколько проектов, в том числе и по созданию сервиса. «В проектном офисе работают эксперты, для которых ограниченные физические возможности – это их повседневная жизнь. Мы обязательно будем запускать новые проекты по созданию доступной среды и делиться своими практиками», - добавил губернатор.

Республиканское общественное объединение инвалидов «Особый мир» направило в адрес губернатора Нижегородской области Глеба Никитина благодарственное письмо.

Как сообщил глава региона, содействие в продвижении сервиса уже просили оказать общественные организации из Могилева, Минска, Гомеля, Витебска и других городов Беларуси.

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ИСТОЧНИК KP.RU