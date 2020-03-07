2020-03-07T17:04:01+03:00
Общество

Профилактика коронавирусной инфекции ничем не отличается от той, которая применяется при гриппе и ОРВИ

Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Светлана Белозерова прокомментировала ситуацию с контролем заболеваемости коронавирусом
Елена ЛАЗАРЕВА
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По словам Светланы Белозеровой, для профилактики распространения коронавируса проводятся те же профилактические мероприятия, что и при эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. А к борьбе с эпидемиями гриппа и ОРВИ медучреждения готовятся ежегодно и механизмы уже отработаны, подчеркнула она.

«Все медучреждения ежегодно готовы принять больных с вирусами и ОРВИ в периоды эпидемий. В случае с коронавирусом COVID-2019 больницы также готовы разместить заболевших нижегородцев, в том числе - в массовом порядке», - добавила Светлана Белозерова.

Специалисты областного Министерства здравоохранения перешли на круглосуточный режим работы, в режиме 24/7 работает горячая телефонная линия: 250-94-03.

Светлана Белозерова напомнила, что для профилактики заболеваемости нижегородцам рекомендуется соблюдать основные правила санитарии и гигиены: чаще мыть руки, желательно с дезинфицирующими растворами, полоскать рот и промывать нос, принимать нормальную здоровую пищу и витаминные комплексы, проветривать помещения, вести здоровый образ жизни и высыпаться.

Заместитель министра рассказала, что нижегородка, прибывшая 23 февраля из туристической поездки в Италию, почувствовала первые признаки заболевания 27 февраля. Вызванный на дом врач взял кровь на анализ. Первый результат анализа крови был отрицательным, а второй подтвердил наличие COVID-2019.

По словам Светланы Белозеровой, девушка в общественных местах не появлялась, с детьми не контактировала. Все взрослые, которые общались с пациенткой, сдали кровь на анализ и сейчас находятся в режиме карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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