2020-03-07T14:00:50+03:00
Общество

Руководитель Федерального медико-биологического агентства посетила Нижегородскую область

Вероника Скворцова отметила важность внедрения бережливых технологий
Елена ЛАЗАРЕВА
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Вчера руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова посетила клиническую больницу № 3 России в Нижнем Новгороде.

«Приволжский медицинский научный центр - один из крупнейших медицинских центров системы Федерального медико-биологического агентства. Это центр, который имеет мощную научную базу, известную клиническую школу, широкую филиальную сеть и свою собственную образовательную базу», - отметила Вероника Скворцова.

Руководитель Агентства подчеркнула, что в ПОМЦ очень сильна клиническая наука.

Также руководитель Федерального медико-биологического агентства отметила внедрение бережливых технологий во весь внутренний режим и логистику работы этого центра, подчеркнув, что это был один из первых центров в стране, внедривших бережливые технологии.

«У центра большое будущее», - добавила Вероника Скворцова.

Визит руководителя Федерального медико-биологического агентства в Нижегородскую область начался 5 марта с посещения Сарова, где делегация ФМБА посетила саровскую клиническую больницу №50. Это единственное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение в закрытом городе. Больница обслуживает 95,5 тысяч человек.

В больнице совместно с градообразующим предприятием Сарова Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) успешно реализуется программа «Здоровье», в рамках которой разработаны и внедрены методы управления хроническими заболеваниями, предусмотрены программы ранней диагностики онкологических заболеваний.

Вероника Скворцова отметила важность модернизации первичного звена здравоохранения во всей системе ФМБА России и особенно на территориях, где медицину обеспечивают только учреждения Агентства.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для решения этой важнейшей задачи распоряжением регионального правительства была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли 11 органов исполнительной власти. Проект региональной программы модернизации первичного звена разработан и направлен на согласование в Минздрав России. Утверждение программы с учетом замечаний федерального ведомства будет проведено до 1 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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