2020-03-07T13:12:28+03:00
Общество

Более 1 000 добровольцев-нижегородцев участвуют в проведении Года памяти и славы

Всего на портале общественного движения «Волонтеры Победы» подано уже более 50 000 заявок
Елена ЛАЗАРЕВА
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На обновленном портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на мероприятия Года памяти и славы подали заявки уже более 50000 добровольцев. Об этом сообщает организатор волонтерского движения НРО ВОД «Волонтеры Победы».

По данным источника, планируется подготовить более ста тысяч волонтеров, которые смогут стать соорганизаторами крупных событий, и оказать реальную помощь. Например, это может быть забота о ветеранах, помощь в восстановлении семейного древа, благоустройство памятных мест и воинских захоронений и многое другое. «Вместе с нашими партнерами мы разработали единый стандарт подготовки волонтеров», - сказала руководитель Движения Ольга Амельченкова.

В Нижегородской области подали заявки на участие в проведении памятных мероприятий уже более 1 000 добровольцев. Им предстоит принять участие в 11 акциях - «Образ Победы», «Память героев», «Улицы героев», «Мелодия Победы» и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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