Юных нижегородцев приглашают принять участие в областном музыкальном конкурсе
До 25 марта продлится прием заявок на конкурс «Играем вместе». Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте Учебно-методического центра художественного образования.
Учредители и организаторы конкурса — областной минкульт, Учебно-методический центр художественного образования и нижегородская Детская школа искусств имени Д. Д. Шостаковича.
На конкурс принимаются заявки по трем номинациям: дуэты, трио, квартеты и более. К участию приглашаются дети и подростки от 5 до 16 лет.
В номинациях обозначены четыре направления: ансамбли деревянных духовых инструментов, ансамбли медных духовых инструментов, смешанные по составу ансамбли и ансамбли ударных инструментов.
Конкурс пройдет базе Детской школы искусств №10 им. Д.Д. Шостаковича. В состав жюри войдут деятели культуры и искусства, исполнители на духовых и ударных инструментах.
ИСТОЧНИК KP.RU