2020-03-07T11:57:45+03:00
Общество

Юных нижегородцев приглашают принять участие в областном музыкальном конкурсе

Конкурс ансамблей на духовых и ударных инструментах «Играем вместе» проводится в рамках национального проекта «Культура»
Елена ЛАЗАРЕВА
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До 25 марта продлится прием заявок на конкурс «Играем вместе». Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте Учебно-методического центра художественного образования.

Учредители и организаторы конкурса — областной минкульт, Учебно-методический центр художественного образования и нижегородская Детская школа искусств имени Д. Д. Шостаковича.

На конкурс принимаются заявки по трем номинациям: дуэты, трио, квартеты и более. К участию приглашаются дети и подростки от 5 до 16 лет.

В номинациях обозначены четыре направления: ансамбли деревянных духовых инструментов, ансамбли медных духовых инструментов, смешанные по составу ансамбли и ансамбли ударных инструментов.

Конкурс пройдет базе Детской школы искусств №10 им. Д.Д. Шостаковича. В состав жюри войдут деятели культуры и искусства, исполнители на духовых и ударных инструментах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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