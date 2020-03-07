Нижегородские дорожные службы в праздники будут работать с учетом погоды

7 Март 2020 2020-03-07T10:57:36+03:00

С начала зимнего периода для противогололедной обработки дорог использовано около 350 тысzx тонн песко-соляной смеси

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Дорожные службы Нижегородской области в праздничные дни, 7-9 марта 2020 года, будут работать с учетом прогноза погоды. Об этом сообщает источник в ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

На региональных и межмуниципальных дорогах в выходные дни традиционно увеличивается трафик. Согласно прогнозам синоптиков, в выходные ожидается дождь и температура выше нуля. При этом в северных районах ночами ожидается незначительно похолодание – до нуля или чуть ниже. Такие условия способствуют образованию на проезжей части наледи.

Дорожным предприятиям поручено в режиме online следить за метеоданными, отслеживать ситуацию на дорогах региона и в зависимости от этого выстраивать работу.

Напомним, контракты на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений заключены с 39 компаниями. ГКУ НО «ГУАД» имеет доступ к метеоданным по основным участкам дорог круглосуточно как в режиме реального времени, так и по прогнозу на ближайшие 60 часов.

Ранее сообщалось с начала зимнего периода на дорогах, подведомственных Главному управлению автомобильных дорог Нижегородской области (это более 13 тыс. км), было использовано около 350 тысяч тонн песко-соляной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU