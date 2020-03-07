В Нижнем Новгороде обсудят концепцию развития исторических территорий

7 Март 2020 2020-03-07T10:28:51+03:00

Институт урбанистики приглашает нижегородцев к обсуждению благоустройства набережной и Александровского сада

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Институт урбанистики приглашает нижегородцев принять участие в общественных обсуждениях 12 марта. Темой обсуждения станет концепция развития Верхневолжской набережной и Александровского сада, сообщают организаторы.

Создание концепции началось с октября 2019 года, со сбора информации о территориях. Специалисты института проводили встречи с местными жителями, сотрудниками музеев и коммерческих предприятий, которые находятся на территории набережной, и представителями администрации города. Все мнения были учтены при разработке концепции.

В ходе работы возникло новое содружество - творческое объединение “Музейная набережная”, в которое вошли Дом архитектора, Арсенал, Художественный музей, Музей Нижегородской радиолаборатории, Усадьба Рукавишниковых (НГИАМЗ).

12 марта организаторы ожидают на встрече всех нижегородцев, которым небезразлична судьба исторического центра Нижнего Новгорода. «Нам очень важно получить обратную связь», — обращаются к нижегородцам сотрудники института.

Встреча пройдет в Доме архитектора 12 марта. Начало в 18.30. При благоприятных условиях проект планируется начать реализовывать уже к 800-летию города.

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ИСТОЧНИК KP.RU