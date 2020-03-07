2020-03-07T09:47:31+03:00
Общество

Нижегородская Госжилинспекция проводит проверки по обращениям жителей

Губернатор региона поручил ГЖИ контролировать деятельность управляющих компаний
Елена ЛАЗАРЕВА
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После осенних протечек коммунальщики не успели отремонтировать фасад. Фото предоставлено пресс-службой правительстваПосле осенних протечек коммунальщики не успели отремонтировать фасад. Фото предоставлено пресс-службой правительства
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Специалисты Госжилинспекции провели проверку в доме №159 по Московскому шоссе. С просьбой принять меры в ГЖИ обратились жители дома. Жильцы пожаловались на протекающую кровлю, из-за которой был нанесен ущерб фасаду дома, подъезду, и одной из квартир.

По словам руководителя нижегородского Заречного отдела Госжилинспекции Евгения Федюкина, управляющая компания устранила последствия пролива, не дожидаясь предписания от ГЖИ. Представитель управляющей компании пояснил, что после осенних протечек коммунальщики не успели отремонтировать фасад, но ремонт был запланирован, ожидали только подходящих погодных условий.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона более активно контролировать деятельность управляющих компаний, качество предоставления коммунальных услуг и своевременностью реагирования на обращения граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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