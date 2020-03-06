2020-03-06T16:26:36+03:00
Общество

Нижегородский ГУАД проверит состояние дорог после аномально тёплой зимы

Губернатор поручил учесть результаты проверки при дополнении ремонтной дорожной кампании
Елена ЛАЗАРЕВА
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Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области начинает проверку дорог после аномально теплой зимы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павла Саватеева. На встрече губернатора Нижегородской области с предпринимателями представители бизнес-сообщества поинтересовались, будет ли правительство области ликвидировать последствия аномально теплой зимы, в частности – сильный износ дорожного покрытия.

Глеб Никитин поручил областному минтрансу дополнить ремонтную кампанию по итогам результатов проверки. «Знаю, что многие дороги в регионе находятся в неудовлетворительном состоянии. Будем делать всё, что можем, и конечно учитывать мнение граждан о том, какие дороги нужно ремонтировать в первоочередном порядке», - сказал Глеб Никитин.

Финансировать дополнительные ремонты планируется за счет экономии средств и допдоходов регионального дорожного фонда. Кроме того, сегодня Министерство транспорта Нижегородской области прорабатывает возможность увеличения субсидий для муниципалитетов на ремонт местных дорог.

Ранее сообщалось, что в этом году в Нижегородской области будет отремонтировать почти 900 км дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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