2020-03-06T15:39:35+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде могут создать венчурный фонд

Новые механизмы поддержки и финансирования научно-технологических проектов появятся в рамках деятельности НОЦа
Елена ЛАЗАРЕВА
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Глава региона отметил, что именно IT-проекты способствуют прорыву области. ФОТО: Кирилл МартыновГлава региона отметил, что именно IT-проекты способствуют прорыву области. ФОТО: Кирилл Мартынов
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В Нижегородской области рассматривается возможность создания венчурного фонда. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с бизнес-сообществом. Власть ищет новые механизмы поддержки наукоемких проектов, и венчурный фонд может стать одним из таких механизмов. Деятельность венчурного фонда может быть организована при научно-образовательном центре (НОЦ).

Поддержку из венчурного фонда могут получить проекты, которые соответствуют деятельности НОЦ и защищены перед экспертами научно-образовательного центра. Проект должен включать в себя проведение научных работ, производство и продажу работ, товаров или услуг.

Добавим, что один из участников встречи уточнил у губернатора, будут ли в области выделяться гранты на успешные нижегородские IT-проекты. Глава региона отметил, что именно IT-проекты способствуют прорыву области, и поручил заместителю губернатора Андрею Саносяну заняться разработкой преференций для данной отрасли.

Напомним, поддержкой стартап-команд в регионе занимается Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор. Кроме того, в 2020 году Фонд содействия инновациям также запланировал прием заявок по программе «Умник» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Гранты предоставляются молодым ученым от 18 до 30 лет, максимальная возможная сумма господдержки – 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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