Директор аптеки в Нижегородской области подозревается в коррупции

6 Март 2020 2020-03-06T15:12:26+03:00

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Следственным отделом по городу Арзамас следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области расследуется уголовное дело в отношении директора одной из арзамасских аптек. Дело возбуждено статьям 30 и 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Как сообщает источник, 5 марта 2020 года директор и учредитель одной из арзамасских аптек в ходе проверки передала сотруднику полиции 15 тысяч рублей в качестве взятки. Сотрудник правоохранительных органов принять взятку отказался.

К слову, проверка проходила по сообщению о незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законом.

Директора аптеки задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос о выборе меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU