2020-03-06T14:52:05+03:00
Общество

В 2020 году в Нижегородской области планируется открыть 34 центра «Мой бизнес»

В прошлом году органы власти по поручению Глеба Никитина провели с предпринимателями более 250 встреч
Елена ЛАЗАРЕВА
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Более 250 встреч с предпринимателями провели органы исполнительной власти в 2019 году по поручению главы региона Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, вчера Глеб Никитин провел очередную встречу с нижегородским бизнес-сообществом, на котором предприниматели смогли задать свои вопросы главе региона.

Губернатор подчеркнул важность оказания адресной поддержки бизнесу. Одной из таких мер поддержки стало открытие центров «Мой бизнес», дающих консультации в режиме «единого окна». Сегодня такие пункты работают в 17 муниципалитетах, в этом году планируется открыть еще 34 пункта «Мой бизнес». Напомним, консультации бесплатны. Обращение в «единое окно» пункта заменяет обращение в сорок федеральных и региональных ведомств, учреждений и организаций.

По словам главы региона Глеба Никитина, у предпринимателей должна быть возможность задать вопрос лично моим заместителям и руководителям органов исполнительной власти. «И такая возможность у вас есть», - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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