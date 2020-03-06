В 2020 году в Нижегородской области планируется открыть 34 центра «Мой бизнес»
Более 250 встреч с предпринимателями провели органы исполнительной власти в 2019 году по поручению главы региона Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Напомним, вчера Глеб Никитин провел очередную встречу с нижегородским бизнес-сообществом, на котором предприниматели смогли задать свои вопросы главе региона.
Губернатор подчеркнул важность оказания адресной поддержки бизнесу. Одной из таких мер поддержки стало открытие центров «Мой бизнес», дающих консультации в режиме «единого окна». Сегодня такие пункты работают в 17 муниципалитетах, в этом году планируется открыть еще 34 пункта «Мой бизнес». Напомним, консультации бесплатны. Обращение в «единое окно» пункта заменяет обращение в сорок федеральных и региональных ведомств, учреждений и организаций.
По словам главы региона Глеба Никитина, у предпринимателей должна быть возможность задать вопрос лично моим заместителям и руководителям органов исполнительной власти. «И такая возможность у вас есть», - подчеркнул губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU