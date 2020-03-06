2020-03-06T13:46:05+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде сокращены сроки ожидания помощи для онкобольных

Все исследования при подозрении на онкозаболевание пациенты имеют право пройти в течение 7 рабочих дней
Елена ЛАЗАРЕВА
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В 2020 году значительно сокращены предельные сроки ожидания бесплатной медицинской помощи для онкологических пациентов. Об этом сообщает источник в Территориальном фонде ОМС Нижегородской области.

По словам директора ТФОМС Нижегородской области Светланы Ермоловой, в «Программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи» произошли существенные изменения, направленные на скорейшее выявление и лечение онкозаболеваний у жителей региона.

Так, с момента подозрения на онкологию и до приема у врача-специалиста должно пройти не более трех дней. На исследования медикам отведено семь дней. После установления диагноза «онкология» и до диспансеризации должно пройти не более трех рабочих дней.

«Срок ожидания оказания специализированной (невысокотехнологичной) медицинской помощи не должен превышать двух недель со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 7 календарных дней с момента установления диагноза», - сообщила Светлана Ермолова и напомнила, что лечение онкологических больных в амбулаторных условиях финансируется из бюджета.

Ранее сообщалось, что перечень препаратов, применяемых при химиотерапии, с этого года расширен – с 95 до 107 наименований.

В случае возникновения каких-либо сложностей с получением медицинской помощи, пациент может обратится к представителю организации, которая выдала полис. С этого года страховые представители могут сопровождать онкобольных пациентов с самого начала лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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