2020-03-06T13:24:16+03:00
Общество

Нижегородец может получить до семи лет лишения свободы за кражу двух патронов

Подозреваемого пытался украсть два патрона из незакрытого автомобиля
Елена ЛАЗАРЕВА
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Прокуратурой Чкаловского района утверждено обвинительное заключение в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на хищение боеприпасов (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным источника, накануне новогодних праздников 27-летний житель чкаловец, гуляя по улицам, заметил припаркованный возле магазина уазик. Молодой человек попытался открыть водительскую дверь – она оказалась незапертой. Затем залез в салон автомобиля, обыскал его и обнаружил 2 охотничьих патрона 12-го калибра. Сунув находку в карман, злоумышленник вылез из салона автомобиля… прямо в теплые, дружественные объятия владельца автомобиля и его сына. Которые и задержали его до приезда полиции.

Добавим, что владелец автомобиля является членом общества охотников и легально приобрел патроны в день кражи. Подозреваемый собирался воспользоваться боеприпасами «в личных целях», сообщает источник.

За кражу боеприпасов чкаловцу грозит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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