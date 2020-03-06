2020-03-06T10:39:38+03:00
Общество

Нижегородский следственный комитет проведет проверку по факту смерти рабочего на стройке

В Кстово монтажник сорвался с высоты
Елена ЛАЗАРЕВА
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Утром 18 февраля на территории промзоны в Кстово 27-летний монтажник, демонтирующий строительные леса, сорвался с высоты и упал на землю. От полученных травм молодой мужчина умер на месте случившегося. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По факту гибели монтажника следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сейчас следователи следственного комитета РФ по Нижегородской области проводят проверку по факту случившегося. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудников предприятия, ответственных за соблюдение требований охраны труда. По предварительной

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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