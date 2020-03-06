Суд изменил приговор нижегородцу Сергею Воронову, фигуранту громкого «дела Бочкарева»

6 Март 2020 2020-03-06T09:24:13+03:00

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Сергей Воронов получил три года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Напомним, по версии следствия, летом 2015 года Александр Бочкарев и Сергей Воронов получили 5 миллионов рублей от гражданина, который хотел быть избранным депутатом городской Думы Нижнего Новгорода VI созыва. Подельники ввели гражданина в заблуждение, сообщив, что Бочкарев в силу занимаемой должности может обеспечить гражданину избрание депутатом. При этом доподлинно зная, что никаких гарантий дать не могут, пригрозили исключением из партии, если потенциальный депутат не выплатит им деньги на проведение избирательной кампании в Ленинском районе Нижнего Новгорода. 4,5 миллиона рублей пообещали вернуть, если кандидат не победит в голосовании.

В итоге кандидат и не прошел в Думу, и свои деньги назад не получил. В течение двух лет он пытался договорится, но в итоге был вынужден заявить в правоохранительные органы о преступлении, совершенном против него.

Свою вину Бочкарев и Воронов не признали, Бочкарев был заключен под домашний арест, Воронов дал подписку о невыезде. В мае прошлого года Бочкарев умер в больнице им. Семашко, куда был госпитализирован с лейкозом, за неделю до смерти он вернул потерпевшему 4,6 миллиона рублей. Дело против Бочкарева было прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Воронов, как сообщалось, получил три года лишения свободы. Сейчас, по решению суда, в срок зачтено время содержания под стражей с 5 ноября 2019 года по день вступления приговора в законную силу - 5 марта 2020 года. Остальные жалобы оставлены без удовлетворения, приговор суда не изменен.

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ИСТОЧНИК KP.RU