Лучшего предпринимателя выберут в Нижегородской области

5 Март 2020 2020-03-05T22:28:27+03:00

Заявки на участие в конкурсе «Предприниматель года» принимаются до 15 апреля 2020 года

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Конкурс «Предприниматель года» проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Заявки на участие в конкурсе «Предприниматель года» принимаются до 15 апреля 2020 года. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности.

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что конкурс позволяет выявить лучше практики в разных сферах бизнеса, причем критерии отбора таковы, что ценность практик могут оценить как владельцы бизнеса, так и остальные жители региона. «Например, критерий «бюджетная эффективность» - это количество налоговых и других обязательных отчислений предприятия в бюджет области. И это источник финансирования социальных нужд: образования, здравоохранения, культуры, городского благоустройство – все то, что формирует комфортную среду для нижегородцев», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Конкурс проводится по восьми номинациям: лучший IT-проект, лучший стартап, лучшая организация по поддержке бизнеса и т. д. Награды будут вручены победителям в конце мая, в День российского предпринимательства.

Подать заявку на участие можно до 15 апреля 2020 года. С полными условиями конкурса можно ознакомится на сайте регионального минпрома.

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ИСТОЧНИК KP.RU