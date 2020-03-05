Губернатор Нижегородской области поручил выделить участок под ФОК

5 Март 2020 2020-03-05T22:35:54+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области и администрации Дзержинска решить вопрос с выделением земельного участка под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Спорткомплекс рядом с частной школой предлагает построить директор этой школы Екатерина Хлюнева. Вопрос о выделении земельного участка она задала через Интернет в ходе встречи Глеба Никитина с предпринимателями 5 марта.

По словам Екатерины Хлюневой, физкультурно-оздоровительный комплекс будет открыт не только для учащихся школы, но и для всех желающих детей. Все затраты по строительству ФОКа частная школа готова взять на себя.

«Учитывая социальную направленность центра, считаю, что нужно обеспечить предоставление инвестору участка даже не на льготных, а на безвозмездных условия», - сказал Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU