В Нижнем Новгороде появятся молочная ферма и сыроварня

5 Март 2020 2020-03-05T21:52:13+03:00

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Корпорация развития Нижегородской области поможет инвестору в подборе площадки для строительства сыроварни и молочной фермы. Кроме того, инвестору помогут получить поддержку при строительстве. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Сегодня на встрече с нижегородским бизнес-сообщество к губернатору обратился директор сыроварни ООО «Гамаюнов Групп» Артем Гамаюнов с просьбой о содействии в подборе земельного участка под строительство молочной фермы и сыроварни. После строительства компания может создать полный цикл производства.

Генеральный директор Корпорации развития региона Тимур Халитов сообщил, что корпорация со своей стороны окажет помощь в подборе инвестиционной площадки, а в качестве финансовых мер поддержки могут рассматриваться, в частности, субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, либо, если заявитель готов рассмотреть возможность оформления сельскохозяйственного потребительского кооператива, получение гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства.

Напомним, Корпорация развития — это специализированная организация по инвестиционной работе. Одной из основных задач Корпорации является содействие инвестору в режиме «одного окна».

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ИСТОЧНИК KP.RU