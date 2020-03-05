Правительство Нижегородской области принимает участие в разработке федерального закона о защите капиталовложений

5 Март 2020 2020-03-05T21:32:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Нижегородской области принимает участие в разработке федерального закона о защите и поощрении капиталовложений. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с представителями бизнес-сообщества региона, которая состоялась сегодня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы Нижегородской области, поставлена задача сделать закон максимально эффективным для нижегородских инвесторов. «Я разговаривал с предпринимателями, и знаю, что многих представителей бизнеса-сообщества беспокоит быстро меняющаяся институциональная среда в этой сфере. Это не позволяется инвестировать в развитие своего дела, так как предприниматель не хочет рисковать», - сказал Глеб Никитин и добавил, что правительство работает над решением этой проблемы совместно с федеральным центром, принимая участие в разработке федерального законопроекта о защите и поощрении капиталовложений.

По словам главы региона, законом будет обеспечиваться неизменность условий реализации инвестиционного проекта, в том числе по основным налогам, в течение трех лет. При этом минимальный объем инвестиций не устанавливается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU