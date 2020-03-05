2020-03-05T21:32:31+03:00
Общество

Правительство Нижегородской области принимает участие в разработке федерального закона о защите капиталовложений

Законом будет обеспечиваться неизменность условий реализации инвестиционного проекта
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство Нижегородской области принимает участие в разработке федерального закона о защите и поощрении капиталовложений. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с представителями бизнес-сообщества региона, которая состоялась сегодня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы Нижегородской области, поставлена задача сделать закон максимально эффективным для нижегородских инвесторов. «Я разговаривал с предпринимателями, и знаю, что многих представителей бизнеса-сообщества беспокоит быстро меняющаяся институциональная среда в этой сфере. Это не позволяется инвестировать в развитие своего дела, так как предприниматель не хочет рисковать», - сказал Глеб Никитин и добавил, что правительство работает над решением этой проблемы совместно с федеральным центром, принимая участие в разработке федерального законопроекта о защите и поощрении капиталовложений.

По словам главы региона, законом будет обеспечиваться неизменность условий реализации инвестиционного проекта, в том числе по основным налогам, в течение трех лет. При этом минимальный объем инвестиций не устанавливается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшего предпринимателя выберут в Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области поручил выделить участок под ФОК
В Нижнем Новгороде появятся молочная ферма и сыроварня
Правительство Нижегородской области принимает участие в разработке федерального закона о защите капиталовложений
В Нижегородской области выполнено две трети поручений предпринимателей
Срок инвестиционного налогового вычета в Нижегородской области будет перенесен
Губернатор Нижегородской области и вице-президент Intel обсудили цифровую трансформацию бизнеса
В нижегородской Усадьбе Рукавишниковых выставят экспонаты из клада купца Дмитрия Сироткина
Московский лайнер около пяти часов кружил над Нижним Новгородом
Нижегородская область может принять в 2020 году международный экологический форум
Глеб Никитин: «Структура правительства меняется в зависимости от конкретных задач»
Экс-зампрокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода оправдал суд
Нижегородские специалисты могут подать заявки на улучшение жилищных условий
С апреля в Нижегородской области вводятся ограничения на движение большегрузов
В Нижнем Новгороде сегодня ожидается пасмурная погода без осадков
В Нижегородской области в 2020 году построят новый школьный корпус, более 60 школ отремонтируют
«У губернатора имеется достаточный набор высококвалифицированных специалистов, в том числе и с опытом в федеральных структурах, готовых работать в его команде», - Александр Прудник
Олег Беркович назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области
В Арзамасе Нижегородской области изменены градостроительные нормы
В Нижегородской области на дорогу обрушилась эстакада
Андрей Саносян назначен заместителем губернатора Нижегородской области
«Гнеушев знает острые вопросы, с которыми сталкиваются муниципалитеты», - глава Арзамаса Александр Щелоков
Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал кадровые назначения в областном правительстве