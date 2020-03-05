В Нижегородской области выполнено две трети поручений предпринимателей

5 Март 2020 2020-03-05T20:47:00+03:00

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Две трети поручений губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который он дал на августовской встрече с предпринимателями в прошлом году, уже выполнены. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодкого.

Напомним, глава региона дал органам местного самоуправления тридцать поручений, выполнено 20, оставшиеся — в процессе проработки. Среди уже выполненных поручений — внедрение новой налоговой льготы для грузоперевозчиков, организация бесплатной паромной переправы между Павлово и Тумботино, проверена корректность работы всех пунктов весогабаритного контроля в регионе, исправлены обнаруженные недочеты.

В процессе выполнения поручения о разработке государственных защитных мер для нижегородских предприятий, пострадавших от импортного антидемпинга, организация взаимодействия с таможней, включение в федеральный проект моста между Павлово и Тумботино и другие.

К слову, губернатор заверил, что работа с пунктами весогабаритного контроля будет продолжена, региональные власти планируют обратится на федеральный уровень и разработать механизм возврата некорректно начисленных штрафов.

Напомним, актуальная информация об исполнении поручений имеется на сайте минэкономразвития региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU