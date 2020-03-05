2020-03-05T19:59:26+03:00
Общество

Срок инвестиционного налогового вычета в Нижегородской области будет перенесен

С инициативой выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Елена ЛАЗАРЕВА
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Глава региона поручил рассмотреть возможность переноса сроков применения инвестиционного налогового вычета. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Соответствующее поручение он дал на встрече с предпринимателями региона, которая состоялась сегодня.

Напомним, закон, регламентирующий применение инвестиционного налогового вычета был принят в прошлом году. Согласно ему, регионы могут применить инвестиционный налоговый вычет в размере до 90% расходов на основные средства производства. Меру поддержки для предпринимателей можно применять с 2023 года.

По мнению главы региона, это эффективная мера поддержки, но нужно дать бизнесу возможность использовать ее «здесь и сейчас».

«Бизнес важно развивать здесь и сейчас, потому я считаю необходимым перенести срок применения вычета с 2023-го на 2021 год», - рассказал Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор дал поручение пересмотреть список налогоплательщиков, которым может быть предоставлено право на инвествычет.

Рабочая группа по решению этих задач уже создана при областном министерстве экономики.

«Считаю необходимым и правильным привлечь к этой работе предпринимательское сообщество. Рассчитываю на ваше активное участие», - подчеркнул Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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