Губернатор Нижегородской области и вице-президент Intel обсудили цифровую трансформацию бизнеса

5 Март 2020 2020-03-05T17:05:24+03:00

Глеб Никитин и Билл Севидж в рамках круглого стола говорили о кадровой политике в государственном и корпоративном управлении

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и вице-президент корпорации Intel Билл Севидж провели круглый стол. Темой обсуждения стала кадровая политика в госуправлении и цифровизация бизнеса.

Глава региона сообщил, что в области сейчас реализуется несколько больших проектов по внедрению цифровых технологий в систему государственного управления. По мнению губернатора, стандартизация, которая ранее была необходима для управленческих структур, сегодня является препятствием для работы. «Главный ответ на все вызовы - срочное реформирование кадровой работы», - считает Глеб Никитин.

Один из крупных проектов по реформированию системы управления стала «Команда Правительства». Напомним, за время работы реализации проекта назначения назначения получили более 200 человек.

На следующем этапе планируется ввести искусственный интеллект в HR-работу. «Искусственный интеллект способен оценить, например, активность человека в социальных сетях и интернете в целом. Это позволит подобрать наиболее подходящую кандидатуру. Большая удача, что у нас в регионе есть такая компания как Intel. Мы изучаем практики, которые она использует», - добавил Глеб Никитин.

Билл Сэвидж в свою очередь отметил, что при подборе команды необходимо учитывать множество качеств кандидатов – талант, образованность, настойчивость, умение работать на перспективу.

«Уже 20 лет работает площадка Intel в Нижнем Новгороде. Она составляет достойную конкуренцию нашим подразделениям в других регионах и странах. Сочетание опыта и амбиций молодости позволяет внедрять инновации и уверенно смотреть в будущее», - добавил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU