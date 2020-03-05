2020-03-05T17:05:24+03:00
Общество

Губернатор Нижегородской области и вице-президент Intel обсудили цифровую трансформацию бизнеса

Глеб Никитин и Билл Севидж в рамках круглого стола говорили о кадровой политике в государственном и корпоративном управлении
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Площадка Intel в Нижнем Новгороде составляет достойную конкуренцию другим подразделениям компании. ФОТО: Кирилл МартыновПлощадка Intel в Нижнем Новгороде составляет достойную конкуренцию другим подразделениям компании. ФОТО: Кирилл Мартынов
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и вице-президент корпорации Intel Билл Севидж провели круглый стол. Темой обсуждения стала кадровая политика в госуправлении и цифровизация бизнеса.

Глава региона сообщил, что в области сейчас реализуется несколько больших проектов по внедрению цифровых технологий в систему государственного управления. По мнению губернатора, стандартизация, которая ранее была необходима для управленческих структур, сегодня является препятствием для работы. «Главный ответ на все вызовы - срочное реформирование кадровой работы», - считает Глеб Никитин.

Один из крупных проектов по реформированию системы управления стала «Команда Правительства». Напомним, за время работы реализации проекта назначения назначения получили более 200 человек.

На следующем этапе планируется ввести искусственный интеллект в HR-работу. «Искусственный интеллект способен оценить, например, активность человека в социальных сетях и интернете в целом. Это позволит подобрать наиболее подходящую кандидатуру. Большая удача, что у нас в регионе есть такая компания как Intel. Мы изучаем практики, которые она использует», - добавил Глеб Никитин.

Билл Сэвидж в свою очередь отметил, что при подборе команды необходимо учитывать множество качеств кандидатов – талант, образованность, настойчивость, умение работать на перспективу.

«Уже 20 лет работает площадка Intel в Нижнем Новгороде. Она составляет достойную конкуренцию нашим подразделениям в других регионах и странах. Сочетание опыта и амбиций молодости позволяет внедрять инновации и уверенно смотреть в будущее», - добавил он.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Нижегородской области и вице-президент Intel обсудили цифровую трансформацию бизнеса
В нижегородской Усадьбе Рукавишниковых выставят экспонаты из клада купца Дмитрия Сироткина
Московский лайнер около пяти часов кружил над Нижним Новгородом
Нижегородская область может принять в 2020 году международный экологический форум
Глеб Никитин: «Структура правительства меняется в зависимости от конкретных задач»
Экс-зампрокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода оправдал суд
Нижегородские специалисты могут подать заявки на улучшение жилищных условий
С апреля в Нижегородской области вводятся ограничения на движение большегрузов
В Нижнем Новгороде сегодня ожидается пасмурная погода без осадков
В Нижегородской области в 2020 году построят новый школьный корпус, более 60 школ отремонтируют
«У губернатора имеется достаточный набор высококвалифицированных специалистов, в том числе и с опытом в федеральных структурах, готовых работать в его команде», - Александр Прудник
Олег Беркович назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области
В Арзамасе Нижегородской области изменены градостроительные нормы
В Нижегородской области на дорогу обрушилась эстакада
Андрей Саносян назначен заместителем губернатора Нижегородской области
«Гнеушев знает острые вопросы, с которыми сталкиваются муниципалитеты», - глава Арзамаса Александр Щелоков
Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал кадровые назначения в областном правительстве