В нижегородской Усадьбе Рукавишниковых выставят экспонаты из клада купца Дмитрия Сироткина
На выставке «Текстиль и стиль», которая откроется с 6 марта, представят более ста костюмов и образцов текстиля из фонда ткани. С помощью экспонатов нижегородцам расскажут о моде 18-20 столетий, а также об изменениях материалов для шитья и способов производства тканей.
Украшением выставки станут платки и шали, обнаруженные в кладе в доме нижегородского миллионера Дмитрия Сироткина (ныне там расположено здание Нижегородского государственного художественного музея) и изящные предметы эпохи модерна.
Выставка расположится в пяти залах, здесь найдется место и для придворных костюмов времен царствования Екатерины II, и для национальной одежды, и для моды советской эпохи. В экспозиции есть уникальные экспонаты религиозного назначения: власяница - грубая рубашка, которую носили аскеты для умерщвления плоти и старообрядческая книга на ткани.
Выставка будет работать до конца 2020 года.
В рамках работы выставки планируется ряд творческих встреч и лекций, посвященных истории костюма, ткачества и рукоделия.
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ИСТОЧНИК KP.RU