Московский лайнер около пяти часов кружил над Нижним Новгородом
Сегодня лайнер, следующий из Москвы, сделал десять кругов над нижегородским аэропортом Стригино, но так и не совершил посадку. Самолет Airbus A320 развернулся и вернулся в место отправления – в Москву. Над нижегородским аэропортом самолет провел примерно пять часов.
Позднее источник в Приволжской транспортной прокуратуре пояснил, что все так и было задумано, и нелетная погода тут не при чем. По данным прокуратуры, компания «Аэрофлот» проводила учебный полет, и в воздушном судне на момент полета находился только экипаж. После выполнения плана полета, самолет Airbus A320 вернулся в Москву.
Нарушений правил использования воздушного пространства прокуратура не выявила. Остальные нюансы, степень готовности экипажа и технические подробности учебного полета будут анализировать уже в компании «Аэрофлот».
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ИСТОЧНИК KP.RU