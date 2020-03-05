Нижегородская область может принять в 2020 году международный экологический форум

5 Март 2020 2020-03-05T15:08:19+03:00

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В Нижегородской области в этом году может пройти международный экологический форум. Совещание с представителями фонда «Росконгресс» прошло в Нижегородском Кремле. С инициативой организовать форум именно в Нижегородской области выступил губернатор региона Глеб Никитин.

По мнению главы региона, Нижегородская область по многим причинам подходит для проведения такого масштабного мероприятия. В частности, потому что у региона уже есть опыт проведения таких масштабных мероприятий – в Нижнем Новгороде уже не первое десятилетие проходит форум «Великие реки». Кроме того, в регионе проводится масштабная экологическая работа. «Мы передовики, нам есть чем поделиться с коллегами, но хочется из обсуждений почерпнуть и что-то новое для будущей работы. Мы видим форум как дискуссионную площадку для обсуждения и продвижения национального проекта «Экология», а также для решения экологических проблем, стоящих перед всем миром», - отметил Глеб Никитин.

Саммит должен объединить три ключевых направления: науку, деловую программу и эко-арт. Последнее предполагает создание на площадке форума уникальных интерактивных проектов с использованием современных цифровых технологий, посвященных теме экологии и окружающей среды.

Дата и время проведения форума пока не определены. Предварительно саммит запланирован на июль этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU