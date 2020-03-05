Глеб Никитин: «Структура правительства меняется в зависимости от конкретных задач»

5 Март 2020 2020-03-05T13:49:31+03:00

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Вчера в правительстве Нижегородской области прошел ряд кадровых перстановок и новых назначений. Были представлены три новых заместителя губернатора - Андрей Гнеушев, Давид Мелик-Гусейнов и Андрей Саносян, и зампредседателя правительства Нижегородской области – Олег Беркович. Глава региона заметил, что не исключает и других изменений, так как «правительство – это не закостенелая структура, а живой организм». Главная цель формирования такого правительства – это желание создать управленческий орган, который будет оперативно реагировать на современные реалии и решать конкретные задачи.

«В правительстве Нижегородской области произошла качественная перезагрузка. На ключевые должности пришли люди, которые имеют в своем багаже реальные достижения и реализованные проекты», - отметил губернатор.

Также Глеб Никитин отметил важность выстраивания взаимодействия с экспертами, общественниками, жителями региона с целью реализации общественных инициатив.

«За каждым назначенным сегодня человеком закреплены конкретные проекты и зоны ответственности. Перед каждым стоит задача работать на конкретный результат», - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU