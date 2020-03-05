2020-03-05T12:53:46+03:00
Общество

Экс-зампрокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода оправдал суд

Сергей Кудашов обвинялся в мошенничестве
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородский районный суд оправдал экс-заместителя прокурора Нижегородского района Сергея Кудашова.

Напомним фабулу дела. Житель областного центра Владимир Харнасов написал заявление в Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области. Он обвинил Сергея Кудашова в том, что тот, за взятку в 700 тысяч рублей, обещал довести до суда уголовное дело.

Ранее Харнасов написал заявление на фирму ООО «Новый город», в которой его мать была соучередителем. После смерти матери Харнасов должен был получить ее долю – около 20 миллионов рублей - как наследник, но компания обанкротилась. По мнению Харнасова, директор компании просто смошенничал, чтобы не выплачивать его долю. Соответствующее заявление он также подал в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Расследование о преднамеренном банкротстве компании было на контроле прокуратуры. Именно за содействие в доведении дела до суда Харнасов, по его словам, и заплатил зампрокурора.

Заплатил, но содействия не получил – уголовное дело через две недели после «получения взятки» было закрыто за отсутствием состава преступления. После чего Харнасов подал заявление уже на Кудашова.

Дело экс-зампрокурора рассматривалось не как «получение взятки», а как мошенничество, так как реальных рычагов воздействия на следствие он не имел, а значит, не мог выполнить то, что, по версии Харнасова, ему пообещал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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