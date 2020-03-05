Нижегородские специалисты могут подать заявки на улучшение жилищных условий

5 Март 2020 2020-03-05T11:54:08+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил специалистов сферы образования принять участие в подпрограмме «Улучшение жилищных условий специалистов» на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Социальная поддержка участникам программы составит 1 миллион рублей, которые будут выделены из бюджета области.

Подать заявку на участие в программе можно с 5 до 27 марта текущего года. Всего в этом году планируется выделить 183 миллиона рублей на улучшение жилищных условий участников подпрограммы. К слову, в прошлом году воспользовались возможностью почти 150 человек.

Условия участие в подпрограмме опубликованы на сайте министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в разделе «Деятельность». Там же можно найти и перечень необходимых документов. От участников программы требуется отработать не менее семи лет в той должности, в которой он подавал заявление на участие.

Заявления принимаются в «Нижегородском институте развития образования» ( ул. Ванеева, 203, учебный корпус, к. 209). Телефон для справок: 8 (831) 468-93-81. Время работы – с 9.00 до 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU