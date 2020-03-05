2020-03-05T09:32:13+03:00
Общество

С апреля в Нижегородской области вводятся ограничения на движение большегрузов

На работу общественного транспорта, автомобилей экстренной помощи и коммунальной техники ограничения не влияют
Елена ЛАЗАРЕВА
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ничение на движения большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ограничения вводятся для сохранения автомобильных дорог от разрушения, которое наиболее вероятно в весенний период. Запрет касается автомобилей с нагрузкой на ось от 6 тонн и выше. Движение ограничивается на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, всего в перечне внесено более 170 участков автодорог.

По словам директора ГКУ НО «ГУАД» Сергея Серба, ограничение вводится для так называемой «весенней просушки» дорог. «Это традиционная мера, необходимая для сохранности трасс в период снижения несущей способности конструктивных элементов дорог из-за переувлажнения почвы», - добавил Сергей Серба.

Кроме того, ограничения могут распространяться на движение большегрузов в период с 20 мая по 31 августа 2020 года, если дневная температура в этот период времени превысит 32 градуса. В этом случае фурам с нагрузкой на ось более 6 тонн будет разрешено двигаться в ночные часы - с 22.00 до 10.00.

Для владельцев транспортных средств предусматривается возможность получения специального разрешения на проезд. Ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, удобрений, почты, дорожной техники и материалов.

Перечень дорог, на которые действуют ограничения - здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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